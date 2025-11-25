기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

배우 김동욱, ‘♥7살 연하’와 결혼 2년만 아빠 된다… “내년 초 출산”

입력 :2025-11-25 07:38:37
수정 :2025-11-25 07:38:37
김동욱·스텔라 김 부부의 2023년 2월 결혼식 모습. 인스타그램 캡처
김동욱·스텔라 김 부부의 2023년 2월 결혼식 모습. 인스타그램 캡처


배우 김동욱(42)과 스텔라 김(35) 부부가 내년에 부모가 된다.

김동욱의 소속사 스튜디오 유후 측은 24일 김동욱·스텔라 김 부부의 임신 사실을 밝히며 “내년 초 출산 예정”이라고 전했다.

이에 따라 이들 부부는 2023년 2월 결혼식을 올린 지 약 2년 만에 2세를 갖게 된다.

스텔라 김은 SM엔터테인먼트 연습생 출신으로, 특히 2007년 소녀시대 데뷔조에 포함됐던 것으로 유명하다. 재미교포인 그는 하지만 당시 부모의 반대로 미국으로 돌아간 것으로 알려졌다. 이후 뉴욕대에 진학한 뒤 글로벌 화장품 브랜드 마케터 겸 작가로 활동한 근황이 전해지다가 김동욱의 아내로 밝혀지며 화제를 모은 바 있다.

김동욱은 2004년 데뷔한 이후 드라마 ‘커피 프린스 1호점’, ‘손 더 게스트’, 영화 ‘신과 함께’ 시리즈 등 다수의 작품에서 열연했다. 다음달 영화 ‘윗집 사람들’ 개봉을 앞두고 있다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매
할리우드 스타들의 드레스 자태
거버너스 어워즈
김우빈, 신민아와 결혼 발표 이틀 만에 ‘겹경사’…복권 당첨

김우빈, 신민아와 결혼 발표 이틀 만에 ‘겹경사’…복권 당첨
명세빈 “이혼 후 극심한 생활고…가방 팔고 알바까지”

명세빈 “이혼 후 극심한 생활고…가방 팔고 알바까지”
재혼 한 달 만에… 은지원 “저는 묶었어요” 뜻밖의 고백

재혼 한 달 만에… 은지원 “저는 묶었어요” 뜻밖의 고백
‘암투병’ 박미선, 검정 모자 쓰고…“이젠 정말 끝자락”

‘암투병’ 박미선, 검정 모자 쓰고…“이젠 정말 끝자락”
“수건 감쌌는데 표정이”…마라톤 女 결승선 논란에 감독 해명

“수건 감쌌는데 표정이”…마라톤 女 결승선 논란에 감독 해명
배우 이순재 별세… 한국 방송 역사 함께한 ‘최고령 현역’

배우 이순재 별세… 한국 방송 역사 함께한 ‘최고령 현역’
“왜 성관계 안 해줘” 자녀 앞에서 아내 위협한 30대 체포

“왜 성관계 안 해줘” 자녀 앞에서 아내 위협한 30대 체포
하와이서 ‘중국인’ 오해받은 정형돈 “기분 나빠”

하와이서 ‘중국인’ 오해받은 정형돈 “기분 나빠”
속초 호텔 23층 창문 밖으로 20대 여성 추락사…경찰 수사

속초 호텔 23층 창문 밖으로 20대 여성 추락사…경찰 수사
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘86세’ 전원주, 성욕 솔직 고백 “지금도 남자 품 그리울 때 있어”

    ‘86세’ 전원주, 성욕 솔직 고백 “지금도 남자 품 그리울 때 있어”

  2. 김우빈과 12월 결혼♥…신민아, 혼전임신설 부른 최근 모습

    김우빈과 12월 결혼♥…신민아, 혼전임신설 부른 최근 모습

  3. 이시영, ‘냉동배아 출산’ 둘째 공개…“오빠의 진짜 찐사랑”

    이시영, ‘냉동배아 출산’ 둘째 공개…“오빠의 진짜 찐사랑”

  4. 던 “세상 가장 사랑하는 사람 떠났다”…추억 사진 공개 ‘먹먹’

    던 “세상 가장 사랑하는 사람 떠났다”…추억 사진 공개 ‘먹먹’

  5. 김우빈, 신민아와 결혼 발표 이틀 만에 ‘겹경사’…복권 당첨

    김우빈, 신민아와 결혼 발표 이틀 만에 ‘겹경사’…복권 당첨
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매

알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매

독일 유명 인플루언서이자 모델인 알렉사 브라이트가 최근 자신의 SNS에 파란색 하늘을 배경으로 초미니 블랙 비키니를 입고 넘사벽의 라인
“안젤리나 졸리와 이혼한 이유는…” 20살 연상 전남편, 최초 고백

“안젤리나 졸리와 이혼한 이유는…” 20살 연상 전남편, 최초 고백

배우 겸 감독 빌리 밥 손튼(70)이 자신의 다섯 번째 아내였던 배우 안젤리나 졸리(50)와 이혼한 이유를 22년 만에 처음으로 밝혔다