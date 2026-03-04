기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

[포토] ‘장원영 언니’ 장다아, 인형 미모

입력 :2026-03-04 13:16:34
수정 :2026-03-04 13:16:34
이전 기사이미지
다음 기사이미지
1/ 6
배우 장다아가 4일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 ‘살목지’(감독 이상민) 제작보고회에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br> ‘살목지’는 살목지 로드뷰에 정체불명의 형체가 찍히고, 재촬영을 위해 저수지로 향한 촬영팀이 검고 깊은 물 속의 무언가를 마주하게 되면서 벌어지는 공포 영화다. 2026.3.4<br>뉴스1
배우 장다아가 4일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 ‘살목지’(감독 이상민) 제작보고회에 참석해 포즈를 취하고 있다.
‘살목지’는 살목지 로드뷰에 정체불명의 형체가 찍히고, 재촬영을 위해 저수지로 향한 촬영팀이 검고 깊은 물 속의 무언가를 마주하게 되면서 벌어지는 공포 영화다. 2026.3.4
뉴스1
배우 장다아가 4일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 ‘살목지’(감독 이상민) 제작보고회에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br> ‘살목지’는 살목지 로드뷰에 정체불명의 형체가 찍히고, 재촬영을 위해 저수지로 향한 촬영팀이 검고 깊은 물 속의 무언가를 마주하게 되면서 벌어지는 공포 영화다. 2026.3.4<br>뉴스1
배우 장다아가 4일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 ‘살목지’(감독 이상민) 제작보고회에 참석해 포즈를 취하고 있다.
‘살목지’는 살목지 로드뷰에 정체불명의 형체가 찍히고, 재촬영을 위해 저수지로 향한 촬영팀이 검고 깊은 물 속의 무언가를 마주하게 되면서 벌어지는 공포 영화다. 2026.3.4
뉴스1
배우 장다아가 4일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰점에서 열린 영화 ‘살목지’ 제작보고회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.03.04.<br>뉴시스
배우 장다아가 4일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰점에서 열린 영화 ‘살목지’ 제작보고회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.03.04.
뉴시스
배우 장다아가 4일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰점에서 열린 영화 ‘살목지’ 제작보고회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.03.04.<br>뉴시스
배우 장다아가 4일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰점에서 열린 영화 ‘살목지’ 제작보고회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.03.04.
뉴시스
배우 장다아가 4일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 ‘살목지’(감독 이상민) 제작보고회에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br> ‘살목지’는 살목지 로드뷰에 정체불명의 형체가 찍히고, 재촬영을 위해 저수지로 향한 촬영팀이 검고 깊은 물 속의 무언가를 마주하게 되면서 벌어지는 공포 영화다. 2026.3.4<br>뉴스1
배우 장다아가 4일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 ‘살목지’(감독 이상민) 제작보고회에 참석해 포즈를 취하고 있다.
‘살목지’는 살목지 로드뷰에 정체불명의 형체가 찍히고, 재촬영을 위해 저수지로 향한 촬영팀이 검고 깊은 물 속의 무언가를 마주하게 되면서 벌어지는 공포 영화다. 2026.3.4
뉴스1
배우 장다아가 4일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 ‘살목지’ 제작보고회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.3.4 <br>연합뉴스
배우 장다아가 4일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 ‘살목지’ 제작보고회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.3.4
연합뉴스




배우 장다아가 ‘살목지’ 촬영 소감을 밝혔다.

4일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서는 영화 ‘살목지’(감독 이상민) 제작보고회가 진행됐다. 이 자리에는 이상민 감독, 김혜윤, 이종원, 김준한, 김영성, 오동민, 윤재찬, 장다아가 참석해 이야기를 나눴다.

장다아는 촬영 지원을 나온 온로드미디어 막내 PD이자 성빈의 여자 친구 문세정 역을을 맡았다. 그는 세정 캐릭터에 대해 “세정이라는 캐릭터는 호러 채널을 운영하는데 높은 조회수를 꿈꾸며 현장에 합류하게 되는 막내 역할”이라고 소개했다.

이어 “세정을 연기하면서 가장 신경 썼던 부분은 기본적으로 세정이가 가장 이 팀원 중에서 공포에 관심이 많고 갖고 있는 정보도 굉장히 많다”며 “그래서 당차게, 가장 겁 없어 보이는 모습으로 시작을 하는데 극이 진행되면서 중후반부로 갈수록 다양한 감정의 그러데이션을 보여주는 인물”이라고 전했다.

그러면서 “세정은 자신이 느껴지는 감정들을 여과 없이 다 보여주는 캐릭터인데 감독님께서 대본에 표현하셨던 모든 감정선이나 대사 하나하나가 저한테는 다 당위성이 충분히 있다고 느껴져서 연기함에 있어서도 굉장히 즐기면서 편하게 할 수 있었다”고 밝혔다.

더불어 가장 공포스러웠던 순간에 대해 “사실 영화에서 모든 인물들이 가장 공포스러운 하이라이트 신들을 다 각각 캐릭터의 특색으로 담아내고 있다”며 “분위기도 분위기지만 인물들 간의 갈등 등 여러 상황 속에서 상대 배우분들 선배 배우분들 표정을 보는 것만으로 충분히 공포스러움을 가득 느낄 수 있었다”고 덧붙였다.

한편 ‘살목지’는 살목지 로드뷰에 정체불명의 형체가 찍히고, 재촬영을 위해 저수지로 향한 촬영팀이 검고 깊은 물 속의 무언가를 마주하게 되면서 벌어지는 공포 영화다. 오는 4월 8일 개봉.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
장다아가 연기한 문세정의 직업은?
인기기사
한소희, ‘사랑스러운 볼하트’
전지현, 변함없는 미모
김태리, ‘밀라노 녹인 청초한 미소’
“전치 8주”…이상민, 남희석 패싸움으로 강남경찰서 연행

“전치 8주”…이상민, 남희석 패싸움으로 강남경찰서 연행
“이혼 후 고백 받은 적 있나” 질문에…‘51세’ 서장훈, 입 열었다

“이혼 후 고백 받은 적 있나” 질문에…‘51세’ 서장훈, 입 열었다
장영란 “제 조카” 소개했던 아이…‘왕사남’ 박지훈이었다

장영란 “제 조카” 소개했던 아이…‘왕사남’ 박지훈이었다
한밤중 인천 주택서 男女 18명 무더기 체포…무슨 일?

한밤중 인천 주택서 男女 18명 무더기 체포…무슨 일?
윤석열 훈장 거부 3년 만에…이재명 이름으로 다시 받았다

윤석열 훈장 거부 3년 만에…이재명 이름으로 다시 받았다
사라졌던 ‘이휘재♥’ 문정원…“어느새 3월” 4년 만에 등장

사라졌던 ‘이휘재♥’ 문정원…“어느새 3월” 4년 만에 등장
“소변볼 때 ‘이 증상’ 방치하다 방광암”…6개월 내 반복되면 위험 최고 5배

“소변볼 때 ‘이 증상’ 방치하다 방광암”…6개월 내 반복되면 위험 최고 5배
426조 소비 유발?…“전국민에 10만원 소비쿠폰 지급하자” 中정협위원 제안, 무슨 일

426조 소비 유발?…“전국민에 10만원 소비쿠폰 지급하자” 中정협위원 제안, 무슨 일
“‘이 음식’ 덜 먹으니 운동 안해도 살 빠져”…몸속 지방 저절로 탔다

“‘이 음식’ 덜 먹으니 운동 안해도 살 빠져”…몸속 지방 저절로 탔다
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘55세’ 김혜수와 결혼한 11세 연하남 “불륜 저지르고 있다”… 대체 무슨 일?

    ‘55세’ 김혜수와 결혼한 11세 연하남 “불륜 저지르고 있다”… 대체 무슨 일?

  2. ‘불륜녀 낙인’ 억울함 호소한 여배우 “내가 본처다”

    ‘불륜녀 낙인’ 억울함 호소한 여배우 “내가 본처다”

  3. 김주하 “전남편은 성형남” 돌연 폭로한 사정

    김주하 “전남편은 성형남” 돌연 폭로한 사정

  4. 탁재훈과 다시 ♥공개연애?…‘42세’ 한혜진 “감당 가능” 폭탄 고백

    탁재훈과 다시 ♥공개연애?…‘42세’ 한혜진 “감당 가능” 폭탄 고백

  5. ‘문원♥’ 신지 “엄마 나 됐어” 결혼 앞두고 겹경사… 복권 당첨 근황

    ‘문원♥’ 신지 “엄마 나 됐어” 결혼 앞두고 겹경사… 복권 당첨 근황
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“충격·슬픔”…복서 출신 유명 배우, 차 시동 걸다가 사망

“충격·슬픔”…복서 출신 유명 배우, 차 시동 걸다가 사망

미국 HBO 드라마 ‘더 와이어’로 얼굴을 알린 배우 바비 J. 브라운이 62세로 세상을 떠났다.브라운의 딸은 27일(현지시간) 미국
‘브리저튼4’ 하예린, 시사회 레드카펫

‘브리저튼4’ 하예린, 시사회 레드카펫

한국계 호주 배우 하예린이 24일(현지시간) 영국 런던에서 열린 넷플릭스 시리즈 ‘브리저튼(Bridgerton)’ 시즌4 파트2 시사회