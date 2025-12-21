기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“엄마라고 못해”…‘재혼’ 조혜련, 자녀들과 연락 안 돼

입력 :2025-12-21 17:50:50
수정 :2025-12-21 17:50:50
방송인 조혜련이 자녀를 독립시키고 난 이후의 현실을 털어놨다. 유튜브 채널 ‘워킹맘 이현이’ 캡처
방송인 조혜련이 자녀를 독립시키고 난 이후의 현실을 털어놨다. 유튜브 채널 ‘워킹맘 이현이’ 캡처


방송인 조혜련이 자녀를 독립시키고 난 이후의 현실을 털어놨다.

20일 모델 이현이의 유튜브 채널 ‘워킹맘 이현이’에는 ‘이런 얘기까지 할 줄 몰랐어! 차원이 다른 선배 워킹맘 조혜련·이혜정’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 이현이는 선배 워킹맘인 조혜련, 그리고 친구 이혜정과 함께 워킹맘 회식을 가졌다.

이현이는 이 자리에서 “우리 세 사람의 공통점은 워킹맘이라는 것 아니냐”라며 “하지만 조혜련 선배님은 우리보다 윗세대, 원조 워킹맘이다”라고 조혜련에게 존경을 표했다.

이에 조혜련은 “지금은 엄마라고 할 수 없는 게, 애들이랑 연락이 안 된다”고 말했다.

두 자녀가 모두 독립했기 때문에 “그냥 아줌마”라는 조혜련은 “내가 여러분에게 해줄 수 있는 것은 과거 이야기뿐”이라고 했다.

방송인 조혜련이 자녀를 독립시키고 난 이후의 현실을 털어놨다. 유튜브 채널 ‘워킹맘 이현이’ 캡처
방송인 조혜련이 자녀를 독립시키고 난 이후의 현실을 털어놨다. 유튜브 채널 ‘워킹맘 이현이’ 캡처


그는 현재 살림을 하고 있지 않다며 “애들이 독립해서 살림할 이유가 없다”고 말했다.

또 “만약 그 시절로 돌아가면 어떻게 하겠냐고 물어보면 일을 많이 줄이고 아이들하고 시간을 정말 많이 보내고 싶다”라며 “그때가 너무너무 그립다”라고 털어놨다.

그러면서 “(아이가 어렸을 때) 차 안에서 엄마한테 뭔가 멋진 걸 보여주려고 연기를 했다. 그게 지금도 안 잊힌다”며 “너무 그립고 보고 싶을 때는 마치 영화 떠올리듯이 떠올린다. 그러면서 눈물이 난다”고 덧붙였다.

한편 조혜련은 2012년 전남편과 이혼한 뒤 2014년 사업가와 재혼해 살고 있다. 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
예쁜 제니
신촌세브란스병원에 마련된 윤석화 빈소
서현진, ‘멜로 퀸’의 귀환
제니, 인형
예쁜 제니
장원영·안유진, 우열 가기리 힘든 비주얼
장원영, 핫팬츠 입고 성큼성큼
카리나, AI 비주얼
윈터, 겨울은 나의 계절
에스파, 누구 하트 받으실래요
안유진, 말랑말랑 손 인사
이서, 상큼 요정
신촌세브란스병원에 마련된 윤석화 빈소
신촌세브란스병원에 마련된 윤석화 빈소
신촌세브란스병원에 마련된 윤석화 빈소
“12시간 동안 男 1057명과 성관계” 자랑했던 성인배우 발리서 체포… 무슨 일?

“12시간 동안 男 1057명과 성관계” 자랑했던 성인배우 발리서 체포… 무슨 일?
김주하 “연애 당시 전남편은 유부남…내연녀 집 얻어줘” 외도·폭행 충격 고백

김주하 “연애 당시 전남편은 유부남…내연녀 집 얻어줘” 외도·폭행 충격 고백
‘연하 남친·성욕 고백’ 전원주에… “너무 남자 좋아해” 선우용여 직격

‘연하 남친·성욕 고백’ 전원주에… “너무 남자 좋아해” 선우용여 직격
주우재, 수상소감 중 돌발 고백 “아린아 사랑해”…다급히 해명한 ‘깜짝’ 정체는

주우재, 수상소감 중 돌발 고백 “아린아 사랑해”…다급히 해명한 ‘깜짝’ 정체는
유독 ‘스포츠카’에 집착하는 남자?…“일부는 신체 ‘그곳’ 열등감 때문”

유독 ‘스포츠카’에 집착하는 남자?…“일부는 신체 ‘그곳’ 열등감 때문”
“잘나가더니 갑자기”…시청률 반토막, 자체 최저 찍은 ‘화제 드라마’

“잘나가더니 갑자기”…시청률 반토막, 자체 최저 찍은 ‘화제 드라마’
‘넷플릭스 공무원’ 또 터졌다…공개 직후 글로벌 1위 찍은 ‘한국 영화’

‘넷플릭스 공무원’ 또 터졌다…공개 직후 글로벌 1위 찍은 ‘한국 영화’
믿었던 ‘다이어트 ○○’의 배신?…“살은 20% 빠지는데 뇌·심장 손상”

믿었던 ‘다이어트 ○○’의 배신?…“살은 20% 빠지는데 뇌·심장 손상”
심근경색 징조라던 김수용 ‘귓불주름’, 이때부터 달고 살았다

심근경색 징조라던 김수용 ‘귓불주름’, 이때부터 달고 살았다
인기 클릭
Weekly Best

  1. “런닝맨 오늘이 마지막 촬영”…유재석, 작별인사 나눴다

    “런닝맨 오늘이 마지막 촬영”…유재석, 작별인사 나눴다

  2. ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

    ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

  3. 황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

    황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

  4. 전원주, ‘미모의 대학 졸업사진’ 공개…“숙대 나온 여자” 말 못한 사연

    전원주, ‘미모의 대학 졸업사진’ 공개…“숙대 나온 여자” 말 못한 사연

  5. 야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일

    야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

중국에서 열린 블랙핑크 로제의 공식 팝업스토어 행사에서 한 중국 인플루언서가 행사 주인공처럼 소개되고, 공식 굿즈에 사인하는 모습이 공
시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

아만다 사이프리드, 토마신 맥켄지 등 할리우드 스타들이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치