“8년 열애 끝 3월 결혼” 아역출신 여배우 ‘행복한 웨딩화보’

사진=한보배 인스타그램 캡처

아역 배우 출신 한보배가 결혼 소식을 전한 가운데 행복한 웨딩 화보를 공개했다.한보배는 지난 27일 자신의 인스타그램에 웨딩 화보를 전격 공개했다. 이번 화보에서 그는 동화 속 공주님같은 사랑스러운 웨딩드레스 자태를 뽐냈다. 청순하면서도 우아한 드레스를 입은 한보배는 여배우 포스를 물씬 풍기며 미모를 과시했다. 특히 예비 신랑의 품에 안겨 행복한 미소를 짓고 있는 사진은 보는 이들의 부러움을 자아내기에 충분했다.오는 3월 예식을 앞둔 그는 이미 지난해 12월 직접 팬들에게 결혼 소식을 전한 바 있다. 당시 그는 “제 인생을 평생 함께하고 싶은 사람이 생겼다, 8년의 연애 끝에, 오는 2026년 3월 결혼한다”며 긴 열애 끝에 결혼을 결심하게 됐음을 알렸다.더불어 그는 “20년 넘게 걸어왔던 배우의 길을 잠시 내려놓고 현재 평범한 직장 생활을 하고 있다”며 근황을 전하기도 했다.1994년생인 한보배는 2002년 거장 박찬욱 감독의 영화 ‘복수는 나의 것’에 아역으로 출연하며 데뷔했다. 당시 어린 나이에도 불구하고 강렬한 존재감을 보여준 그는 이후 드라마 ‘대장금’, ‘천추태후’, ‘학교 2017’, ‘언더커버’ 등에 출연하며 안정적인 연기력을 선보였다.온라인뉴스부