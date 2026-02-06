기사 검색
신기루, ‘27㎏ 감량’ 풍자 향해 “살 빼는 거 한심해”

입력 :2026-02-06 10:45:18
수정 :2026-02-06 10:45:18
사진=유튜브 ‘스튜디오 수제’ 캡처
사진=유튜브 ‘스튜디오 수제’ 캡처


개그우먼 신기루와 다이어트에 성공한 풍자를 향한 매운맛 토크를 선보였다.

지난 5일 유튜브 채널 ‘스튜디오 수제’의 인기 웹예능 ‘또간집’ 예고편이 공개된 가운데 게스트로 출연한 신기루가 최근 급격한 체중 감량에 성공한 풍자를 향해 불만을 드러내 눈길을 끌었다.

신기루는 몰라보게 슬림해진 모습으로 나타난 풍자를 보자마자 “풍자씨 살 빼는 거 한심하다”고 포문을 열었다. 특히 풍자가 외투 위에 벨트를 착용해 허리 라인을 강조한 코디를 선보이자, 신기루는 “옷이 크지도 않은데 왜 벨트를 하냐”며 날 선 패션 지적을 이어갔다.

이어 신기루는 다이어트에 몰두하는 풍자의 행보를 두고 “병에 걸린 것 같다. 심으뜸병, 양정원병에 걸렸다”며 유명 운동 유튜버와 필라테스 강사의 이름을 언급해 현장을 웃음바다로 만들었다.

풍자는 최근 여러 예능 프로그램을 통해 꾸준한 관리와 식단 조절로 약 27kg을 감량했다는 사실을 밝혀 큰 화제를 모은 바 있다.

이날 방송에서는 신기루는 가방 속 소지품도 공개됐다. 풍자가 신기루의 가방 속을 살피자 전자담배를 비롯해 지사제, 정로환 등 각종 비상약과 중국집 명함이 쏟아져 나와 주변을 당황케 했다.

신기루는 자신의 확고한 음식 취향을 드러내듯 가방에 LA갈비 모양의 키링을 매달고 있어 풍자의 폭소를 유발했다.

평소 ‘먹는 것에 진심’이었던 두 사람이 이번 ‘또간집’ 본편을 통해 어떤 먹방 시너지를 보여줄지 시청자들의 기대를 모은다.

