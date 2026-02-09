기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘15억 사기 피해’ 양치승, 직장인 된 근황 “조건 나쁘지 않아”

입력 :2026-02-09 13:34:36
수정 :2026-02-09 13:34:36
사진=유튜브 ‘양치승의 막튜브’ 캡처
사진=유튜브 ‘양치승의 막튜브’ 캡처


헬스트레이너 양치승이 최근 대규모 자산 피해를 겪은 후 회사원으로 변신한 근황을 공개했다.

지난 8일 유튜브 채널 ‘양치승의 막튜브’에는 ‘양치승, 15억 잃고도 떡볶이에 미친 이유’라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상 속 양치승은 직접 50인분의 떡볶이를 만들어 팬들에게 대접하는 이벤트를 진행하며 대중과 소통했다.

이날 가장 눈길을 끈 것은 그의 새로운 직업이었다. 그는 “올해 제가 회사원이 됐다”며 “용역회사에서 연락이 왔다. 아파트 커뮤니티와 건물을 관리·운영하는 회사인데 같이 해보지 않겠냐는 제안을 받았다”고 말했다. 이어 “미팅을 해보니 미래 가치가 충분하고 조건도 나쁘지 않아 입사를 결정했다”고 설명했다.

현재 양치승은 대형 단지 내 수영장, 골프장, GX, 필라테스, 헬스, 카페 등 커뮤니티 시설 전반을 총괄하는 업무를 맡고 있다. 20대 시절 아르바이트를 제외하고는 평생 체육관 운영에만 매진해왔던 그는 직장생활이라는 새로운 경험을 하고 있다.

그는 “평생 회사원을 해본 적이 없는데 처음으로 경험 중”이라며 “완전히 얽매인 구조는 아니지만 정해진 곳으로 출근하며 책임을 다하고 있다”고 전했다.

앞서 김우빈 등 톱스타들의 전담 트레이너로 명성을 쌓은 그는 2019년 강남 논현동에 대형 헬스장을 열었다. 하지만 해당 건물이 강남구청에 기부채납돼야 하는 시설이라는 사실을 사전에 인지하지 못했고 퇴거 명령을 받아 폐업했다.

이 과정에서 보증금과 권리금은 물론 회원 환불금까지 포함해 약 15억 원에 달하는 개인적 손실을 본 것으로 알려졌다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
양치승이 15억 원 손실을 보게 된 주요 원인은?
인기기사
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들
스타들의 ‘서울패션위크’ 나들이
로제, 브루노 마스와 ‘그래미’ 오프닝 무대 장식
심형탁, 5살 차이 ‘미모의 장모님’ 공개…아들 돌잔치 참석

심형탁, 5살 차이 ‘미모의 장모님’ 공개…아들 돌잔치 참석
“우리 둘 실체”…내연녀 남편·지인에 나체 사진 전송한 40대男 ‘집유’

“우리 둘 실체”…내연녀 남편·지인에 나체 사진 전송한 40대男 ‘집유’
불륜한 10살 연상 남편, 12년 내조한 아내에 “맨몸으로 나가” 충격 사연

불륜한 10살 연상 남편, 12년 내조한 아내에 “맨몸으로 나가” 충격 사연
“숨이 턱, 감옥 같아…한국인들 이런 데서 살아?” 고시원 갔다 충격받은 유명 美유튜버

“숨이 턱, 감옥 같아…한국인들 이런 데서 살아?” 고시원 갔다 충격받은 유명 美유튜버
“가슴 무게만 32㎏” 피부 찢어져 패혈증까지…20대女 “축소술 거부당해”

“가슴 무게만 32㎏” 피부 찢어져 패혈증까지…20대女 “축소술 거부당해”
생수병 속 ‘미세플라스틱’, 수돗물의 3배…“혈관 타고 뇌로” 600만개 범벅

생수병 속 ‘미세플라스틱’, 수돗물의 3배…“혈관 타고 뇌로” 600만개 범벅
2026년 2월 9일

2026년 2월 9일
“직업 사라져 먹먹”…‘故 오요안나 동기’ 금채림 기상캐스터, MBC 떠난다

“직업 사라져 먹먹”…‘故 오요안나 동기’ 금채림 기상캐스터, MBC 떠난다
사찰 앞에서 고기 굽고 노상 방뇨까지…산악회 민폐 몸살

사찰 앞에서 고기 굽고 노상 방뇨까지…산악회 민폐 몸살
인기 클릭
Weekly Best

  1. 옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

    옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

  2. 전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

    전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

  3. ‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

    ‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

  4. 70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

    70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

  5. 송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

    송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈