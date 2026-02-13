“새 출발 합니다”…‘이혼’ 야구선수 황재균, 축하할 소식 전해졌다

황재균 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 황재균이 SM C＆C와 체결한 것은? 전속계약 후원계약

그룹 티아라 출신 지연과 이혼하고, 20년 선수 생활을 마무리한 전 야구선수 황재균이 방송인으로 새 출발 한다.12일 SM C＆C는 황재균과 전속계약을 체결했다고 밝혔다.SM C＆C는 “황재균은 스포츠 스타를 넘어 방송인으로서도 경쟁력을 충분히 갖춘 인물”이라며 “그가 지닌 진솔하고 재치 있는 매력이 다양한 분야에서 빛을 발할 수 있도록 적극 지원할 예정”이라고 전했다.황재균은 2006년 현대 유니콘스에 입단하며 프로 생활을 시작했다.이후 히어로즈와 롯데 자이언츠를 거치며 KBO를 대표하는 내야수로 활약했고, 2017년에는 샌프란시스코 자이언츠에 입단해 메이저리그 무대도 밟았다.이후 kt wiz로 이적해 꾸준한 활약을 이어온 그는 2025년 시즌을 끝으로 약 20년에 걸친 선수 생활에 마침표를 찍었다.실력뿐 아니라 밝고 친근한 이미지로 팬들의 사랑을 받아온 그는 은퇴 이후 방송과 콘텐츠에서 새로운 가능성을 보여주고 있다.최근 MBC ‘전지적 참견 시점’, 유튜브 ‘짠한형’ 등에 출연해 솔직한 토크와 자연스러운 리액션으로 눈도장을 찍었고, JTBC 예능 ‘예스맨’ 출연도 예고됐다.하승연 기자